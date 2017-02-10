24-летний житель Херсонщины украл из местного клуба 2 музыкальных динамика

Дата публікації Автор:

1454074477_dubrovno_vor_krazha_prestupnik_dom_kvartira_miliciya_ohrana_14866341355В Горностаевское отделение полиции поступило заявление председателя сельского совета одного из населенных пунктов района. Он сообщил о том, что примерно две недели назад неизвестный из местного клуба похитил 2 музыкальных динамика. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что кражу совершил 24-летний местный житель. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Проводится досудебное расследование.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области

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