На Херсонщине задержали серийного вора

В течение месяца в Скадовское отделение полиции поступали заявления от местных жителей о кражах из домов. Проанализировав способ совершения всех преступлений, оперативники пришли к выводу, что 5 краж совершил один и тот же человек. Во всех случаях злоумышленник проникал в дома через форточки. Забирал мобильные телефоны, инструменты, мелкую бытовую технику и деньги. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Скадовска, ранее судимый за кражи. Во время проведения санкционированного обыска у него дома оперативники изъяли часть похищенных вещей.

Инструменты злоумышленник продал. Также установлено, что две кражи мужчина совершил из домов своих родственников.

Как сообщил начальник Скадовского отделения полиции Алексей Пешков, доказана причастность задержанного к 5 кражам.

Злоумышленнику сообщено о подозрении, открыты уголовные производства по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» (наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет).

Отделе коммуникации полиции Херсонской области