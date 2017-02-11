Украина проведет боевые стрельбы у Крыма из зенитных ракетных комплексов “Бук-М1”

Украина в этом году проведет боевые стрельбы на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области из зенитных ракетных комплексов «Бук-М1». «Для обеспечения слаженности зенитных ракетных подразделений спланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями», – сообщил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк. По словам Гуцуляка, в Украине в этом году также запланированы 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК «Бук-М1» на полигонах и 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения.

Во время многонациональных учений Saber Guardian 2017 на полигоне в Болгарии зенитно-ракетные подразделения ЗРК С-300 примут участие в тактических учениях с боевой стрельбой. «На полигоне «Ягорлык» в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1"», – подчеркнул Гуцуляк.

Кроме того, по его словам, отдельные радиолокационные взводы и расчеты радиоэлектронной техники Воздушных сил ВСУ ежемесячно будут выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах:

«Также состоится ряд тактико-специальных учений по выполнению практических пусков беспилотных самолетов разведчиков», – добавил он.

По его словам, к проведению занятий с преподавателями и курсантами учебных заведений Воздушных сил ВСУ активно привлекут иностранные инструкторы из стран НАТО.

По материалам: УНИАН