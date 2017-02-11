Херсонцев приглашают на открытую тренировку по гребле

Херсонская школа высшего спортивного мастерства приглашает херсонцев на открытую тренировку. "Будем рады всех видеть у себя в гостях. С удовольствием расскажем об особенностях гребли на тренажерах-имитаторах, обучим желающих и даже… предложим поучаствовать в СПРИНТЕРСКОМ ЗАЕЗДЕ", – отметил в Facebook экс-заместитель председателя Херсонского отделения НОК Украины Игорь Гарагуля. Открытая тренировка состоится 15 февраля в 11:00 в новом специализированном зале гребных тренажеров на ул. Марии Фортус, 38.

По материалам: 0552.ua