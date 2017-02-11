На КПП «Чонгар» таможенники обнаружили свыше 26 тыс. сигарет

10 февраля на КПП «Чонгар» таможенники пресекли попытку незаконного перемещения свыше 26 тыс. сигарет. Контрабандный товар спрятали в конструктивных пустотах автомобиля «Mercedes-benz», на котором гражданин Украины ехал из Крыма. При осмотре автомобиля, таможенники нашли незаконный товар – сигареты марок Parliament, Sobranie, Marlboro и др. с марками акцизного сбора Украины. На нарушителя составлен протокол, сигареты и автомобиль изъяты. Их стоимость будет установлена ​​дополнительно. Дело направят в суд, который определит наказание.

Пресс-служба облуправления ГФС