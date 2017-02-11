В КПВВ “Чонгар” пограничники задержали водителя на “Infiniti” с фальшивыми документами

Украинца, который пытался пересечь административную границу с Крымом на дорогом автомобиле «Infiniti» по недействительным поручению, остановили вчера в контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» пограничники Бердянского отряда. Во время проверки документов было установлено, что доверенность на право управления транспортным средством выдана без фактического присутствия владельца, так как на тот момент он находился за пределами материковой части Украины. Пограничники вызвали представителей Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки.

Госпогранслужба Украины