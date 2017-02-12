Детское отделение Скадовской больницы получило оборудование, купленное на деньги, собранные во время новогоднего бала

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47088c7c4ae6d5b3353a9f1f91e442f6_xl_148683341083В детское отделение Скадовской районной больницы передали медицинское оборудование, купленное на деньги, собранные во время первого городского новогоднего бала. На балу состоялся аукцион, на который мастера живописи, рукоделия, фото-художники бесплатно предоставили работы. На 7,3 тыс. грн приобрели ультрафиолетовую камеру для хранения инструментов, сжигатель игл, диструктор шприцев, электрический отсос жидкостей. Кроме того комнату отделения украсили фотографии местных фотохудожников, которые участник аукциона купил и подарил больнице.

Пресс-служба горсовета Скадовска

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