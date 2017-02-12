На Херсонщине сотрудники водной полиции задержали “на горячем” лесных браконьеров

На Херсонщине во время отработки прибрежной территории реки Днепр сотрудники отдела полиции в порту Херсон задержали двух мужчин, которые занимались незаконной вырубкой деревьев. Спиленные деревья злоумышленники разрезали и продавали жителям окрестных сел, как дрова. Отдел полиции в порту Херсон противодействует преступности не только на водной поверхности, но и в прибрежной зоне. Вчера вечером во время отработки территории Голопристанского района работники ОП в задержали двух жителей села Старая Збурьевка, которые на расстоянии около полутора километров от села в плавнях незаконно спилили 10 деревьев ольхи.

Двое мужчин 29-ти и 42-х лет для незаконной добычи древесины использовали бензопилу и мотоцикл. К мотоциклу они присоединяли длинные санки и переезжали по льду через речную протоку в плавни.

Здесь выбирали деревья, спиливали их, загружали на санки и перевозили к месту проживания одного из мужчин. После этого резали стволы на дрова и продавали жителям окрестных населенных пунктов.

По данному факту Голопристанским отделением полиции в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ст. 246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка леса» (карается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок).

Проводится досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.