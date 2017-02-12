У 26-летнего жителя Херсонской области в ходе обыска обнаружили коноплю

Сотрудники Великоалександровского отделения полиции провели санкционированный обыск домовладения 26-летнего местного жителя. В ходе обыска были обнаружены и изъяты бумажный сверток с измельченным сухим веществом с пряным запахом конопли весом около 10 грамм, а также алюминиевая трубка диаметром 1 см и длиной 14 см, внутри которой находились остатки измельченного вещества растительного происхождения зеленого цвета. Изъятое направлено на исследование в Херсонский НИЭКЦ МВД Украины. Проводится проверка.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области