У 26-летнего жителя Херсонской области в ходе обыска обнаружили коноплю

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1a8627a3f298211859b939ed9afСотрудники Великоалександровского отделения полиции провели санкционированный обыск домовладения 26-летнего местного жителя. В ходе обыска были обнаружены и изъяты бумажный сверток с измельченным сухим веществом с пряным запахом конопли весом около 10 грамм, а также алюминиевая трубка диаметром 1 см и длиной 14 см, внутри которой находились остатки измельченного вещества растительного происхождения зеленого цвета. Изъятое направлено на исследование в Херсонский НИЭКЦ МВД Украины. Проводится проверка.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области

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