Весной хотят запустить первые пилотные прогулки по речным туристическим маршрутам Херсонщины

10 февраля на заседании по внедрению речных туристических маршрутов и организации экскурсионного обслуживания обсудили проекты, разработанные администрациями Белозерского, Бериславского, Голопристанского, Олешковского районов и Новой Каховки. Начальник отдела рекреации НПП «Нижнеднепровский» Сергей Шкарупа представил два маршрута с возможностью использования водного транспорта и привлечением туроператоров Херсонщины. Присутствующий на заседании представитель судоходной компании ООО СП «НИБУЛОН» пообещали содействовать развитию речных туристических маршрутов в Херсонской области.

У них готовы расчеты стоимости перевозки, которые готовы передать туроператорам для доработки стоимости экскурсионного тура.

Участники заседания пришли к выводу, что уже этой весной должны быть запущены первые пилотные прогулки по речным туристическим маршрутам Херсонщины, сообщает пресс-служба ОГА.