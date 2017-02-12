В Новой Каховке полиция обнаружила автомобиль с “липовыми” документами

10 февраля в Новой Каховке сотрудники ДПС остановили автомобиль Mersedes Е200. При проверке документов на машину правоохранители установили, что номер кузова и номерные знаки не соответствуют действительности. А согласно информационно-поисковых систем, государственные номера принадлежат другому автомобилю. Кроме того, бланк техпаспорта подделан. В отношении водителя составлены админматериалы по ч.6 ст.121 КУоАП. Автомобиль доставлен в местный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

По материалам: НК онлайн