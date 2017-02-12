Украина испытала новое мощное ракетное вооружение

Государственное предприятие "Укроборонпром" разработало новое мощное ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко. Он уточнил, что ракеты калибром 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов. "Во время успешных испытаний экипаж вертолета, который, кстати, оснащен новыми двигателями, а также станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели.

Лишь полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", – написал Порошенко на своей странице в Facebook. Ранее сообщалось, что Украина собирается провести зенитно-ракетные учения в Херсонской области на полигоне "Ягорлык".

По материалам: Сегодня