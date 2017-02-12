В Бериславі рятувальники погасили пожежу автомобіля, водій якого втік

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16708254_1270219933066854_3868443541719312764_n_14868036256010 лютого о 23:45 до Служби порятунку 101 Бериславського району надійшло повідомлення від громадянина про загорання автомобіля внаслідок зіткнення з електроопорою по вул. Кримській в Бериславі. За кілька хвилин караул вже був на місце події. Рятувальники побачили, що на узбіччі дороги горить легковий автомобіль марки «Шевроле». Водій автомобіля зник з місця пригоди у невідомому напрямку. Через 15 хвилин пожежу було ліквідовано. Власник автомобіля встановлюється.

ГУ ДСНС України у Херсонській області

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