Херсонская филармония приглашает на концерт ко Дню влюбленных

Херсонская филармония приглашает на праздничную концертную программу ко Дню влюбленных "GIORNI VALENTINO". В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов солисты Херсонской областной филармонии Иван Бейлекчи и Максим Лозовой, Заслуженная артистка Украины Татьяна Григорьева. А также – студия спортивного бального танца "Браво". Концерт состоится в воскресенье, 12 февраля, в Областном дворце молодежи и студентов (Перекопская, 158). Начало в 15:00.