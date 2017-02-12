Ціна на продукти в Херсоні зросли на 4,3%

На споживчому ринку Херсонщини у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,3%. Найбільше (33,0%) подорожчали овочі. На 7,2–2,2% підвищились ціни на фрукти, рибу та продукти з риби, борошно пшеничне, м'ясо птиці, молоко, хліб, кисломолочну продукцію, сир і м'який сир (творог). На 1,9–0,3% зросли в ціні рис, яловичина, макаронні вироби, сметана, масло, цукор, олія соняшникова, безалкогольні напої, крупи гречані. Яйця подешевшали на 4,6%, свинина – на 0,6%. Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,9% внаслідок зростання цін на тютюнові вироби (на 2,1%) та на алкогольні напої (на 0,2%).

Одяг і взуття подешевшали 10,5%, зокрема, взуття – на 13,5%, одяг – на 8,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у поточному місяці залишились без змін.

У сфері охорони здоров’я ціни (тарифи) зросли на 1,1% внаслідок подорожчання амбулаторних послуг (на 3,3%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 0,9%).

У транспортній сфері ціни (тарифи) підвищились на 2,3% в основному за рахунок збільшення вартості транспортних послуг (на 2,2%), палива та мастил (на 2,1%).

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики в Херсонській області.