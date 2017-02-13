Херсонские спортсменки привезли медали с Чемпионата Украины по боксу среди женщин

Херсонские спортсменки привезли одну серебряную и одну бронзовую медаль с Чемпионата Украины по боксу среди женщин. Людмила Курнос завоевала второе место в весовой категории +81 кг среди элиты, а Любовь Окша стала третьей в весовой категории до 54 кг среди молодежи. "Бои были очень напряженные. Наши девушки стояли до последнего. Все они хорошо себя показали и составили достойную конкуренцию в ринге", – прокомментировал результаты соревнований старший тренер сборной Херсонской области по боксу среди женщин Игорь Стецюк.

С победами, хоть и без призового места, домой вернулись среди юниоров Ольга Доброскок, а также среди элиты Юлия Филипенко, Виктория Бобер и Анна Мазур.

Чемпионат Украины по боксу среди женщин проходил с 6 по 12 февраля в городе Ковель Волынской области. Херсонскую область на нем представляло 9 спортсменок. Всего в чемпионате участвовало 196 представительниц всех областей Украины.

Херсонская областная федерация бокса