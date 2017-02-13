У Херсоні в Музеї природи розпочнуться заходи, присвячені Всесвітньому Дню захисту китів

У Херсоні в Музеї природи з 19 лютого розпочнеться цикл заходів, присвячених Всесвітньому Дню захисту китів. Відвідувачі музею зможуть побачити "родзинку" експозиції – величний скелет кита фінвала, здобутий китобоями біля берегів Антарктиди. Адже тільки в Херсоні він доступний для споглядання пересічному відвідувачеві. Про цікаву поведінку та характер цих гігантських тварин юним відвідувачам розповість моряк далекого плавання, який побував в Антарктичній експедиції, Олексій Тарасов. Також діти зможуть намалювати картинку із зображенням кита чи дельфіна.

Найбільш активних учасників чекають заохочувальні призи. На Херсонців та гостей міста чекають за адресою: вул. Театральна, 5, повідомляється на сайті музея.