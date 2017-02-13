В Херсоне награждены лучшие легкоатлеты области за 2016 год

10 февраля в Херсонском высшем училище физкультуры во время торжественного открытия чемпионата Херсонской области среди юношей и девушек по легкой атлетике состоялось награждение лучших легкоатлетов и тренеров Херсонщины по итогам прошлого года. Лучшими были признаны участники Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро 2016 году Андрей Проценко и Ирина Новожилова. Лучшие юниоры – серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Глеб Пискунов, участник чемпионата Европы по кроссу Василий Газукин. Также отмечены 17 чемпионов и призеров чемпионатов Украины.

Лучшими тренерами признаны Геннадий Зуев Геннадия Владимировича, Владислав Пискунов, Эдуард Пискунов, Владимир Чертоляс.

За весомый вклад в развитие легкой атлетики в области и по случаю юбилея был отмечен президента Федерации легкой атлетики Херсона – Семен Манахимов и директора ДЮСШ Скадовска – Виктора Кравца.

По материалам: Херсон онлайн