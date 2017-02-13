У херсонському НВО “Хабад” відбувся День відкритих дверей

У Херсоні 10 лютого початкові класи навчально–виховного об’єднання «Дошкільний заклад – спеціалізована школа І–ІІІ ступенів «Хабад» з поглибленим вивченням івриту та англійської мови» гостинно відчинили свої двері для всіх бажаючих відвідати заклад і познайомитися з роботою саме початкової ланки. День відкритих дверей вчителі початкової школи провели напередодні свята Ту бі–Шват, яке відзначалося 11 лютого. Ту бі–Шват – свято, що прославляє Ізраїль. Це Новий рік дерев.

В цей день в Ізраїлі саджають дерева і згадують, що людина багато в чому схожа на дерево. Люди, як і рослини, тримаються свого коріння. Саме тому в Ту бі–Шват збираються усією сім’єю за великим столом.

День відкритих дверей об’єднав вчителів початкових класів, учнів та їх батьків у велику родину. Програма дня була змістовною і різноманітною. Захід розпочався презентацією вчителів початкових класів, потім гості подивилися відеоролик «Шкільне життя».

Після вступної частини почалися уроки. На першому уроці з івриту у діти співали пісні на івриті про Ту бі–Шват, а батьки змогли вивчити на івриті назви частин дерева. На бінарному уроці з інформатики та англійської мови «Сім плодів Ту бі–Шват» учениці 1-го класу вивчили назви плодів, які згадуються в Торі як ті, якими славиться Земля Ізраїлю.

На уроці–квесті з математики «Традиції свята Ту бі–Шват» учні 4-го класу, виконуючи завдання з усної лічби, назвали традиції святкування Нового року дерев.

Далі на глядачів чекав творчий звіт «Живи в злагоді з природою»:

виступ агітбригади;

розважальний концерт, танок «Саджаємо дерево», сценки, ігри, загадки;

дефіле нарядів;

виставка дидактичного матеріалу, творчих робіт вчителів та учнів початкової школи;

виставка стінгазет «Життя класу».

Заключним акордом дня став майстер-клас «Як зробити трапезу Ту бі-Шват цікавою».

По материалам: 0552.ua