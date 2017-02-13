В Херсоне трое неизвестных ограбили ювелирный магазин

В дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение от 26-летней женщины – работника ювелирного магазина. Она рассказала, что вв помещение магазина ворвались трое неизвестных мужчин в масках и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели ювелирными изделиями, после чего скрылись в неизвестном направлении. Сумма ущерба устанавливается. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст.187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области