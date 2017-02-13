Які продукти харчування можливо перевезти через адмінкордон України в окупований Крим?

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16462973_1631939457102257_3450356355662095841_o_148697387711ГУ ДФС у Херсонській області роз’яснює про провезення будь-яких продуктів харчування через адміністративний кордон з АР Крим. Згідно з додатком до Постанови КМУ від 16 грудня 2015 року №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» визначено соціально значущі продукти харчування, які можуть бути переміщені через адмінкордон з АР Крим, сумарна вартість яких не перевищує еквівалент 10 тис. грн та сумарна вага яких не перевищує 50 кг на одну особу.

А саме:
-​ борошно пшеничне вищого сорту;
-​ хліб з борошна пшеничного вищого сорту;
-​ хліб з борошна пшеничного І сорту;
-​ хліб житньо-пшеничний;
-​ макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту);
-​ крупи гречані;
-​ рис;
-​ яловичина І категорії;
-​ свинина;
-​ сало;
-​ птиця;
-​ ковбаса варена І сорту;
-​ молоко жирністю 2,5%;
-​ сметана жирністю 20%;
-​ сир м’який;
-​ масло;
-​ яйця курячі;
-​ цукор-пісок;
-​ олія соняшникова;
-​ картопля;
-​ сіль.

Додатково повідомляємо, що відповідно вищезазначеної Постанови КМУ №1035, заборонено на період тимчасової окупації поставки товарів (робіт, послуг) під всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію, за винятком особистих речей громадян, визначених ч.1 ст.370 Митного кодексу України (крім товарів, визначених п.24 ч.1 зазначеної статті), що переміщуються у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі.

Прес-служба ГУ ДФС у Херсонській області

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