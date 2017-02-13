Які продукти харчування можливо перевезти через адмінкордон України в окупований Крим?

ГУ ДФС у Херсонській області роз’яснює про провезення будь-яких продуктів харчування через адміністративний кордон з АР Крим. Згідно з додатком до Постанови КМУ від 16 грудня 2015 року №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» визначено соціально значущі продукти харчування, які можуть бути переміщені через адмінкордон з АР Крим, сумарна вартість яких не перевищує еквівалент 10 тис. грн та сумарна вага яких не перевищує 50 кг на одну особу.

А саме:

-​ борошно пшеничне вищого сорту;

-​ хліб з борошна пшеничного вищого сорту;

-​ хліб з борошна пшеничного І сорту;

-​ хліб житньо-пшеничний;

-​ макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту);

-​ крупи гречані;

-​ рис;

-​ яловичина І категорії;

-​ свинина;

-​ сало;

-​ птиця;

-​ ковбаса варена І сорту;

-​ молоко жирністю 2,5%;

-​ сметана жирністю 20%;

-​ сир м’який;

-​ масло;

-​ яйця курячі;

-​ цукор-пісок;

-​ олія соняшникова;

-​ картопля;

-​ сіль.

Додатково повідомляємо, що відповідно вищезазначеної Постанови КМУ №1035, заборонено на період тимчасової окупації поставки товарів (робіт, послуг) під всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію, за винятком особистих речей громадян, визначених ч.1 ст.370 Митного кодексу України (крім товарів, визначених п.24 ч.1 зазначеної статті), що переміщуються у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі.

Прес-служба ГУ ДФС у Херсонській області