В Херсоне с 15 февраля проезд в маршрутках 5 гривен

Исполнительный комитет Херсонского горсовета установил для субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги пассажирского автомобильного транспорта на городских автобусных маршрутах общего пользования в Херсоне КП «Херсонский коммунальный транспортный сервис», ООО «Союзавто», ООО «Иксора», ПФ «МИС», ОАО «Рембыттехника – Херсон», ООО «Корнет-Стиль», ООО Присяжный А.В., с 15 февраля тариф на услуги на городском автобусном маршруте общего пользования в Херсоне по перевозке одного пассажира, в размерах:

– Стоимость одной поездки – 5 грн

– Перевозка багажа – 5 грн.

Об этом сообщается на сайте Херсонского горсовета.