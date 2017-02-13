Юные херсонские самбисты заняли призовые места на первенстве Украины в Одессе

Со 2 по 5 февраля в Одессе проходил чемпионат Украины по спортивному и боевому самбо. Среди юношей и девушек до 18 лет в весовой категории до 75 кг, как в спортивном так и в боевом разделе 1 место занял херсонец Назар Шадрин (тренер Мирилко И. М.). В весовой категории до 81 кг (спортивный раздел) 3 место занял Панич Евгений (тренер Мирилко И. М.). Среди юниоров в боевом разделе в весовой категории до 82 кг победу также одержал Захар Шадрин. В спортивном разделе в этой возрастной категории он был 3-м. В боевом разделе в весовой категории до 74 кг 3 место занял Владимир Барышев (тренер Мороз В. А.).

По материалам: Херсон онлайн