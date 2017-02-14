В аеропорту «Херсон» виявили незаконне перевезення брендових речей

Учора в пункті пропуску для авіаційного сполучення «Херсон» прикордонники спільно з співробітниками митниці у двох пасажирів виявили не задекларовані речі. Подружжя, громадянин Туреччини та громадянка України прибули рейсом «Стамбул – Херсон» і в особистих речах намагались перевести 5 дорогоцінних годинників та близько 50 найменувань брендового одягу. Виявлені речі вилучені представниками ДФС, загальна сума оцінки товарів підраховується.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов