В аеропорту «Херсон» виявили незаконне перевезення брендових речей

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ba33e6e6818eed0d14d0c380bf99e028Учора в пункті пропуску для авіаційного сполучення «Херсон» прикордонники спільно з співробітниками митниці у двох пасажирів виявили не задекларовані речі. Подружжя, громадянин Туреччини та громадянка України прибули рейсом «Стамбул – Херсон» і в особистих речах намагались перевести 5 дорогоцінних годинників та близько 50 найменувань брендового одягу. Виявлені речі вилучені представниками ДФС, загальна сума оцінки товарів підраховується.

Помічник начальника прикордонного загону,
начальник прес-служби Іван Шевцов

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