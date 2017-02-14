Жители Херсонщины отправили очередной груз гуманитарной помощи военным в зону проведения АТО

Великоолександривцы отправили очередной груз гуманитарной помощи военным в зону проведения АТО. Об этом в Facebook сообщила координатор областного Центра помощи участникам АТО Наталья Возаловская. Она отметила, что Великоалександровская РГА в сотрудничестве с организацией «Общественная инициатива «Волонтеры Великоолександривщины», а также трудовые коллективы района, ученики и педагоги подготовили очередной гуманитарный груз для наших защитников. На фронт волонтеры повезут домашнюю консервацию, овощи другие продукты.

"Кроме того, закупили теплые одеяла, строительные материалы, медикаменты и другие необходимые в военном быту вещи. Женщины волонтерской общественной организации с самого утра в день отправки напекли пирожков с различной начинкой, чтобы уже вечером свежей выпечкой из дома смаковали наши защитники", – написала Наталья Возаловская.

По материалам: 0552.ua