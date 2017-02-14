В гостях у херсонских учеников УВО “Хабад” побывал дуэт «Таїна»

Инструментальный дуэт «Таїна» 13 февраля были гостями в УВО "ХАБАД". Встреча прошла в рамках спецкурса "Искусство". Музыканты исполнили, как академическую музыку, так и кавер-версии украинских и зарубежных авторов. Учатсницы дуэта рассказали об истории гитары и домры. В составе дуэта преподаватели Херсонского музыкального училища Мария Морозова (гитара) и Херсонской школы искусств №1 Леся Пазушенко (домра). Встреча состоялась благодаря информационно-культурному центру "Таврийский диалог" и его руководителю Георгию Бьянову.

По материалам: 0552.ua