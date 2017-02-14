Здание херсонского Дворца молодежи и студентов находится в ужасном состоянии

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер обрисовал ситуацию с ремонтом КУ "Дворец молодежи и студентов":

1. По состоянию на 1 января 2017 года из выделенных 4,5 млн грн на ремонт этого здания уже освоено (то есть потрачено) 3 521 629 гривен. А это – 98% всей суммы.

2. Для того, чтобы освоить (использовать) бюджетные деньги, нужно пройти всю цепочку бюрократического механизма – от тендера до факта оплаты, и сделать это все необходимо до конца финансового года.

В 2016 году время «ч» пришлось на 27-28 декабря. То есть уже до этой даты были готовы акты выполненных работ, пройден технадзор, получены печати и заказчик принял работу.

Результат «стараний» я вам показывал. Как считаете, ремонт Дворца можно считать законченным?

3. Уже готово заключение специалиста, в котором четко значится: в ходе ремонта теплосанация здания, целью которой было беречь здоровье херсонцев и экономить средства на отоплении, – не состоялась!

4. При отделке для утепления и изоляции стен использован пенопласт, чего делать категорически нельзя ни по каким нормам в зданиях подобного типа. А уж если учесть, что в смете идет речь о минеральной вате (как и положено), то возникает резонный вопрос: где «осела» разница между ценой дешевого пенопласта и затратной минеральной ватой? Но даже не в этом весь цинизм истории. Пенопласт загорается моментально. То есть случись, не дай Бог что, здание вспыхнет, как лист бумаги. Минеральная вата, в свою очередь, дает людям шанс на спасение.

Суммирую: ремонт еще якобы продолжается, но деньги уже освоены. Пенопласт уже никуда не денется и на минвату заменен не будет. Здание по-прежнему находится в ужасном состоянии. Письменных ответов и документации из УКСа облгосадминистрации все еще ждем.

А до тех пор считаю необходимым предупредить. Специалисты, которые вошли в состав сформированной временной комиссии, склоняются к тому, что Дворец молодежи и студентов ХОС, в том состоянии, в котором он пребывает сегодня, небезопасен.