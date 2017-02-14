На Херсонщине женщина нанесла бывшему возлюбленному ножевые ранения

В дежурную часть Великолепетихского отделения полиции поступило сообщение, что в больницу доставлен 34-летний сельчанин. У мужчины диагностировали многочисленные проникающие ножевые ранения шеи и головы. Состояние его здоровья удовлетворительное. Сотрудники полиции выехали по месту жительства пострадавшего. Выяснилось, что телесные повреждения мужчине нанесли в доме его односельчан, которым он помогал настроить антенну телевизора.

Хозяева объяснили, что в то же время к ним пришла знакомая, которая оказалась бывшей сожительницей мастера. Между ними возник конфликт, в результате которого женщина нанесла мужчине удары ножом, после чего убежала.

Оперативники установили местонахождение 34-летней подозреваемой. Она объяснила, что была под действием спиртного и когда встретила в гостях бывшего сожителя, то сразу вспомнила все их размолвки. Со слов злоумышленницы, во время ссоры она не смогла сдержать гнев, схватила нож и несколько раз ударила мужчину.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 УК Украины «Покушение на преступление» и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Женщине избрана мера пресечения – домашний арест.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области