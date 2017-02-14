Херсонські патрульні затримали групу людей зі зброєю

Патрульні затримали групу осіб з предметами, схожими на зброю. Вчора близько 5-ї ранку на вул. Університетській патрульні помітили автомобіль Mercedes-Benz, який рухався з порушенням ПДР. Інспектори зупинили авто. У салоні перебували водій та три пасажири. Чоловіки поводились агресивно. Під час спілкування у водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд на стан сп’яніння. Раптом чоловік зірвався з місця та побіг. Інспектори наздогнали його та затримали. Під час поверхневої перевірки та огляду території поліцейські виявили два предмети, схожі на зброю.

Один із пасажирів намагався викинути з кишені ще один предмет, схожий на пістолет. Всіх чоловіків затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Під час огляду у них виявили ювелірні прикраси та ключі. На водія склали адмінпротокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик. Ведуться слідчі дії.

Про це повідомляє патрульна поліція Херсона