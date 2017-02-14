Пьяный херсонец сильно избил своего знакомого

В результате драки 32-летний потерпевший госпитализирован в больницу с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом челюсти и травма живота. Состояние его здоровья удовлетворительное. Работники Днепровского отделения полиции установили, что телесные повреждения потерпевшему нанес его 33-летний знакомый, который был у него в гостях. Там мужчины употребляли спиртные напитки, потом поссорились и произошла драка. Злоумышленник бил потерпевшего руками, ногами и различными предметами, которые попадались ему под руку.

Задержанный оказался ранее судимым за нанесение телесных повреждений. лоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение» (карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет).

Отдел коммуникации полиции в Херсонской области