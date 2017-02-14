В Херсоне состоится бесплатный урок аргентинского танго

В Херсоне, 17-го февраля, в Kherson Art Hub состоится новый урок аргентинского танго. "Какова ценность от умения круто танцевать танго? Во-первых, это очень красиво. Один из самых эффектных видов танцев. Во-вторых, это здоровье. Может заменить тренировки в залах (а если Вы еще и нигде не тренируетесь, то особенно важно много двигаться, хотя бы раз в неделю). В-третьих, это помогает понимать других и слаженно работать", – говорится в сообщении Kherson Art Hub. Бесплатный урок аргентинского танго проводится по инициативе волонтера Юрия Данко.

Всех желающих ждут к 18:00 по адресу: ул. Гимназическая(Красностуденческая), 30А.