На Херсонщине открылся еще один филиал Союза мастеров народного творчества “Днепровская палитра”

Союз мастеров народного творчества "Днепровская палитра", презентовал открытие своего филиала в Олешках. "15 удивительных и талантливых людей, стали полноправными членами нашего коллектива", – рассказал председатель «Днепровской палитры», депутат Херсонского горсовета Олег Черненко. Руководителем выбрана Валентина Мерлак. По словам Черненко, это достойный организатор, который имеет огромное уважение, среди творческих людей Олешковского края. Мероприятие проходило в Олешковском краеведческом музее, где была представлена выставка работ каждого мастера.

На сегодня "Днепровская палитра" имеет филиалы в Высокополье, Новой Каховке, Олешках. Идет подготовка к открытиию представительства в Голой Пристани.

"Теперь наш коллектив объединяет 291 мастера в направлении декоративно-прикладного творчества. Хочу напомнить, аналогов, таких коллективов как "Днепровская палитра", нет ни в одной области Украины", – отметил Олег Черненко.

По материалам: 0552.ua