Херсонські прикордонники не пропустили 38 іноземців

Протягом 11-12 лютого прикордонники відділу «Миколаїв» Херсонського загону в пунктах пропуску через держкордон відмовили в пропуску 37 іноземцям. 25 громадян Бангладеш та 10 громадян М’янми прибули на іноземних суднах в «Миколаївський МТП» з недійсними паспортними документами, адже їхніми країнами не ратифіковано конвенцію про національні посвідчення особи моряка. Ще двох іноземців, громадянина Туреччини та громадянина Єгипту, прикордонники не пропустили, адже у відповідності до бази даних вказаним громадянам заборонено в’їзд на територію України за дорученням уповноважених держорганів.

А на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом в контрольному пункті «Каланчак» прикордонники виявили громадянина Узбекистану, який порушив правила в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. В Крим він потрапив через пункт пропуску, функціонування якого тимчасово припинено, та не мав спеціального дозволу. Тепер іноземцю заборонено в’їзд в Україну на 3 роки.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов