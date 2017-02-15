На Херсонщине при перерегистрации обнаружен автомобиль-двойник

Внедорожник с сомнительным прошлым обнаружен в территориальном сервисном центре МВД №6543 Геническа. В ТСЦ за получением сервисной услуги обратился 39-летний житель Каховского района. Гражданин намеревался перерегистрировать автомобиль «Hyndai Tucson» с транзитными номерными знакам. Транспортное средство якобы было снято с учета в декабре прошлого года в одном из ТСЦ города Харькова. Во время проверки сведений об автомобиле по информационным базам данных выяснилось, что на самом деле указанный внедорожник с учета не снимался.

Его транзитные номерные знаки принадлежат другому автомобилю, «Sкoda Octavia», а номер кузова, указанный в базе данных, не соответствует номеру, указанному в свидетельстве о регистрации и карточке на снятие с учета. О выявленном факте сообщено в территориальный отдел полиции, транспортное средство – на штрафной площадке.