На сегодня в херсонской больнице им. Тропиных находится 16 бездомных

В настоящий момент в стационарных отделениях клинической больницы им. А. и О. Тропиных находится 16 бездомных. Большинство из них не нуждаются в стационарной медицинской помощи и были госпитализированы по социальным показаниям. "У части этих пациентов есть хронические заболевания, для компенсации которых чаще всего достаточно приёма таблетированных препаратов и надлежащего ухода. Эти люди нуждаются не столько в медицинской помощи, сколько в социальной", – рассказал заместитель главного врача по медицинской части Олег Додулев.

Заведующий приёмным отделением Сергей Берест отметил, что большей частью бездомные поступают по «скорой помощи» с диагнозами «алкогольная интоксикация», «общее переохлаждение», травмы, а также по социальным показаниям.

"Сейчас, когда на улице морозы, главная проблема выживания этих людей – им негде согреться. Поэтому в холодное время года к нам они попадают чаще. Причём за последние год-два ситуация ухудшилась: бомжей стало больше, добавилась доля женщин, снижается средний возраст таких пациентов. Если пять лет назад это были, в основном пятидесятилетние, то сейчас контингент помолодел до 35 лет. Чаще стали поступать бездомные из других областей. А привозят их к нам из разных мест – с улицы, подъездов, колодцев, с пунктов обогрева, которые работают в городе. Некоторые сами приходят в отделение – говорят: я немного погреюсь и уйду…", – расксазал Сергей Берест.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Кондакова.