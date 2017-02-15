В лікарнях Херсонщини запроваджується електронна система

Херсонщина наразі передова область, яка перша впроваджує електрону медицину в Україні. Тому після прес-конференції директора Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктора Короленка, яка пройшла сьогодні, відбувся виїзд до Дар’ївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Білозерського району. Під час якого представники ЗМІ ознайомились з роботою закладу охорони здоров’я. Саме у Дар’ївській амбулаторії, а також у клінічній лікарні Суворовського району Херсона розпочато впровадження систему електронного обігу. Наразі електронний запис на прийом до лікаря здійснюється у реєстратурі закладу –

особисто чи за телефоном. Після повного оснащення закладу оргтехнікою кожен сімейний терапевт амбулаторії матиме доступ до системи електронних записів. Таким чином лікарі зекономлять час на веденні саме електронної картки та матимуть доступ до історії хвороби і усіх відомостей щодо клінічних досліджень, а пацієнти зможуть обирати собі лікаря за рейтингом та отримувати електронні рецепти та нагадування, щодо прийняття ліків у вигляді сповіщень на мобільний телефон. Про це розповідає головний лікар КЗ «Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги» Дар’ївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Ірина Чорі.

«Наступного тижня до амбулаторії мають завезти новий комплект оргтехніки, яка була придбана за рахунок місцевого бюджету району», – зазначила Ірина Чорі. Також вона назвала переваги у впроваджені електронної системи, а саме: підвищення рівня надання медичних послуг та роботи лікарів, постійний доступ для будь-якого лікаря с закладу охорони здоров’я до інформації про пацієнта, наприклад результати його обстеження.

Впровадження проекту у Дар’ївській амбулаторії розпочалось у січні 2017 року. Наразі КЗ "Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги" обслуговує 14 250 людей з 13 населених пунктів.