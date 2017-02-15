Два жителя Херсонщины “нагрелись” газом на 50 тыс. гривен

На прошлой неделе в Новой Александровке по ул. Молодежная во время планового осмотра газовщики обнаружили утечку газа в подземном газопроводе. Открытие почвы для ликвидации аварийной ситуации выявило несанкционированное подключение к газопроводу в обход от прибора учета газа. Владелец дома таким путем устроил себе «индивидуальное» бесплатное отопление. «Обогрелся» хозяин почти на 25 тыс. грн, которые теперь должен за несанкционированно потребленный газ. Такой же сообразительный потребитель обнаружен и в Чаплинке по ул. Уютной, где прохожие почувствовали сильный запах газа из-под земли.

Найденный в почве поливной шланг, через который обогревали дом «нагрел» на 24 тыс. грн. Все материалы несанкционированного отбора газа переданы в правоохранительные органы, газоснабжение к домам отключено механическим способом.

Отныне владельцы зданий должны полностью возместить нанесенный государству и газовому хозяйству убытки.

Кроме того, по результатам рассмотрения дела правоохранительными органами им грозит уголовная ответственность с лишением свободы в срок до 3-х лет.

Пресс-служба "Херсонгаза"