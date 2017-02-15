На Херсонщине задержали серийного вора

В течение месяца злоумышленник похищал из магазинов бытовой химии в Каховке упаковки кассет для бритья, шампуни и дезодоранты, которые продавал на рынке. На счету задержанного 4 факта краж. Сотрудники полиции проверили видео с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали преступника, после чего была установлена его личность. Злоумышленником оказался 27-летний житель Новой Каховки, ранее судимый за кражи. Оперативники задержали мужчину по месту его проживания. Он сообщил, что специально приезжал в Каховку совершать кражи. Товар потом продавал на рынке, вырученные за него деньги тратил на развлечения.

Открыты уголовные производства по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» (наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет). Злоумышленник проверяется на причастность к другим преступлениям на территории области.