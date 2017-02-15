В Херсонском областном госпитале инвалидов и ветеранов войны ежегодно проходит лечение более 700 воинов-интернационалистов

Накануне Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 28-й годовщины вывода войск из Афганистана, 15 февраля, в КУ «Херсонский областной госпиталь инвалидов и ветеранов войны» побывали первый зампред ОГА Валентина Сичевая, заместитель директора Департамента здравоохранения ОГА Лина Бондарева, руководители областных организаций воинов-интернационалистов. Начальник госпиталя Валерий Тимошенко сообщил, что ежегодно в медицинском учреждении проходит лечение более 700 воинов-интернационалистов, которые лечатся, обследуются, питаются бесплатно.

Валентина Сичевая выразила признательность и благодарность всем тем, кто честно и мужественно выполнял свой воинский и гражданский долг вдали от Родины.

Воинов-интернационалистов концертной программой поздравили ученики Херсонской общеобразовательной школы I-II ступеней №16.