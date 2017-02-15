Завтра в Херсоне на ХБК отключат воду Дата публікації 15.02.2017 Автор: Редакція 16 февраля с 9:00 до 17:00 в Херсоне в связи с заменой запорной арматуры будет отсутствовать водоснабжение по адресам: ул. Кулика, 116-а, 116-б, 116-в, 116-г, ул. Мира, 21, 23, 23-а,25, ул. Крымская, 137. Об этом сообщил Горводоканал Херсона. Можливо буде цікаво: И.Козаков: еще 2027 горожан Херсона получают воду круглосуточно. В понедельник херсонцам отключат воду Жителям Шуменского и ХБК отключат газ В Херсоне 9 тыс. горожан получают воду по графику до сих пор Завтра в Херсоне в Таврическом микрорайоне не будет воды (адреса) Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Ім'я * E-mail * Сайт Капча * .