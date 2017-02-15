Завтра в Херсоне на ХБК отключат воду

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vodokanal_20130709_116 февраля с 9:00 до 17:00 в Херсоне в связи с заменой запорной арматуры будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

  • ул. Кулика, 116-а, 116-б, 116-в, 116-г,
  • ул. Мира, 21, 23, 23-а,25,
  • ул. Крымская, 137.

Об этом сообщил Горводоканал Херсона.

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