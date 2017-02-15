Херсонські патрульні надали домедичну допомогу пенсіонеру

"З квартири будинку на вулиці Дорофєєва лунають крики про допомогу", – такий виклик отримали патрульні вчора близько 8-ї ранку. На місці інспектори встановили, що в зазначеному помешкані проживає чоловік похилого віку. Поліцейські викликали карету "швидкої допомоги" та працівників ДСНС. Саме в цей час до квартири підійшов син пенсіонера. Він розповів, що постійно зв'язується з батьком телефоном, однак зранку той не брав слухавку. Чоловік відкрив двері. В коридорі на підлозі лежав його батько. Патрульні надали йому домедичну допомогу та передали лікарям.

Про це повідомляється на сторінці Патрульнох поліції Херсона у Facebook