В Херсоне может появиться новая система уличного освещения

В Херсоне нужно внедрять новые технологии освещения улиц. Это обсуждалось на заседании депутатской комиссии по ЖКХ. Докладчиком выступал директор КП «Херсонгорсвет» Сергей Киян. Депутат Вячеслав Яременко спросил у него: «В Украине есть города, которые выиграли гранты на установку светодиодных приборов освещения. Участвуем ли мы, подаем ли какие заявки?». «Есть такая фирма "Schreder" ("Шрёдер"), находится в Тернополе (отделение всемирного одноименного бренда). Одна из передовых. Они плотно работают с "Нефко". Они нам начали делать проект Ушакова», – рассказал Киян.

По его словам, несмотря на предложение разработать проект освещения светодиодами пр. Ушакова, он склоняется к более экспериментальному варианту: попробовать это на других улицах, к примеру, 49-й Гвардейской дивизии или пр. 200 лет Херсона, чтобы понять все преимущества и недостатки этого вида освещения. В конце февраля планируется визит руководства КП «Херсонгорсвет» в Тернополь, где будет более детально изучены возможности сотрудничества и внедрения новой системы в нашем городе.

По материалам: Херсонские факты