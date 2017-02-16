На Херсонщині поліцейські виявили автомобіль, який незаконно перебуває на території України

В ході відпрацювання території Дніпровського району інспектори відділу забезпечення безпеки дорожнього руху Головного управління Національної поліції в Херсонській області на 33 км автодороги Херсон – Снігурівка за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Volkswagen Golf» з державними номерними знаками іншої області. При перевірці документів 42-річний водій передав поліцейським реєстраційний талон на транспортний засіб, який викликав у інспекторів підозру у його справжності – в техпаспорті були відсутні відповідні захисні знаки. При перевірці поліцейські з’ясували, що авто на території України не зареєстрований.

Як повідомив начальник відділу забезпечення безпеки дорожнього руху Головного управління Національної поліції в Херсонській області Віталій Боднарук, для з’ясування всіх обставин на місце події була викликана слідчо-оперативна група Дніпровського відділення поліції.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу направлено на дослідження до Херсонського НДЕКЦ МВС України.

За даним фактом проводиться перевірка.

Відділ комунікації поліції Херсонської поліції