На Херсонщині викрили прикордонника, який планував збагатитися на 20 тис. гривень

15 лютого співробітники внутрішньої безпеки по Азово-Чорноморському регіональному управлінню під процесуальним керівництвом військової прокуратури Херсонського гарнізону із залученням співробітників підрозділу боротьби з економічною злочинністю МВС, попередили спробу продажу викраденого у підрозділі військового майна. Один із військовослужбовців прикордонного підрозділу, що дислокований на Херсонщині, з метою особистого збагачення намагався продати розвантажувальні жилети на суму понад 20 000 гривень.

По даному факту відкрито кримінальне провадження та проводяться необхідні визначені законодавством заходи.

Державна прикордонна служба України