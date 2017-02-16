На Херсонщині викрили прикордонника, який планував збагатитися на 20 тис. гривень

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37421227215 лютого співробітники внутрішньої безпеки по Азово-Чорноморському регіональному управлінню під процесуальним керівництвом військової прокуратури Херсонського гарнізону із залученням співробітників підрозділу боротьби з економічною злочинністю МВС, попередили спробу продажу викраденого у підрозділі військового майна. Один із військовослужбовців прикордонного підрозділу, що дислокований на Херсонщині, з метою особистого збагачення намагався продати розвантажувальні жилети на суму понад 20 000 гривень.

По даному факту відкрито кримінальне провадження та проводяться необхідні визначені законодавством заходи.

Державна прикордонна служба України

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