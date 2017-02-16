Херсонські патрульні відвезли додому 75-річну жінку, яка загубилась

Вчора близько опівдня херсонські патрульні отримали черговий виклик. Заявниця повідомила, що на розі вулиць Миру та Перекопської знаходиться літня жінка, яка не пам’ятає, хто вона, повідомляється на сторінці Патрульной поліції Херсона в Facebook. Під час спілкування з інспекторами пенсіонерка згадала своє ім’я. За допомогою чергової частини поліцейські встановили адресу її проживання. Також патрульним повідомили, що донька знайденої жінки вже зателефонувала на «102» із повідомленням про зникнення 75-річної матері. Як з’ясували інспектори, остання страждає розладами пам’яті та вже неодноразово губилася у місті. Жінку відвезли додому та передали доньці.