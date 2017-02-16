Без кардиостимуляторов умерли 450 херсонцев, которых можно было спасти

Сегодня на совещании по вопросам социально-экономического развития Херсона директор департамента здравоохранения ХОГА Виктор Короленко сообщил, что из 1 200 инфарктов, которые случились в прошлом году в области, 750 приходится на Херсон. При этом за счет облбюджета была профинансирована покупка лишь 100 кардиостимуляторов и ни одного из бюджета Херсона. Всего на необходимое количество кардиостимуляторов требовалось 1,185 млн грн. По словам Короленко, из-за нехватки кардиостимуляторов умерли 450 херсонцев.

По материалам: Гривна. Новый формат