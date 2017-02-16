Херсонская полиция задержала работника и руководителя КП за взятку

Следователи Главного управления Национальной полиции в Херсонской области совместно с Управлением защиты экономики в области и Херсонской городской прокуратурой разоблачили работника и руководителя коммунального предприятия, которые получили неправомерную выгоду в сумме 4 300 гривен от представителя частного предприятия. За указанную сумму должностные лица обещали предоставить разрешение на функционирование заправочной станции на территории указанного КП. Работник КП и его руководитель получили неправомерную выгоду за функционирование заправочной станции.

В автомобиле сотрудника полицейские изъяли денежные купюры. Деньги изъяты, опечатаны и приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения уголовного производства по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом» (карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества).

Служебные лица коммунального предприятия задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Проводятся санкционированные обыски по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства, а также следственные и процессуальные действия.

Отдел коммуникации полиции в Херсонской области