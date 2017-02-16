Херсонские патрульные задержали любителя чужих мобильных телефонов

Херсонские патрульные полицейские задержали очередного вора мобильных телефонов. Мужчина просил у незнакомцев «позвонить» и, угрожая физической расправой, не отдавал гаджет. "Мужчина просит о помощи", – такой вызов получили патрульные 15 февраля ночью. На месте инспекторы установили, что на проспекте 200-лет Херсона к заявителю обратился неизвестный с просьбой позвонить. Мужчина согласился, однако свой гаджет марки «Samsung» назад не получил. Злоумышленник пригрозил ему физической расправой и скрылся в одном из дворов. Пострадавший подробно описал неизвестного.

Ориентирования передали всем экипажам. Похожего по приметам гражданина патрульные заметили на автовокзале. Заявитель его узнал. Оба мужчины были доставлены в Херсонский отдела полиции и передали следователям.

Об этом сообщатся на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook