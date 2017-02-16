В Херсоне мужчина погиб при пожаре

В Херсоне мужчина с ограниченными физическими возможностями погиб от неосторожности при курении. 14 февраля в 16:20 в Корабельное отделение полиции в Херсоне поступило сообщение о том, что в Херсоне произошло возгорание квартиры. К месту происшествия выехало дежурное отделение 14-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Корабельного района. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили в квартире труп. Как установили позднее, погибшим оказался 64-летний не ходячий инвалид. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, ведется проверка.