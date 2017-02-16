В Херсоне скоро вновь начнёт работать “Уличная библиотека”

Активисты ОО "АРТХАОС" к весне приведут в порядок Уличную библиотеку", расположенную в Херсоне в Детском (Пионерском) сквере у облмуздрамтеатра. "За эти 4 месяца, она (Уличная Библиотека, – ред.) заметно обветшала, морозы, нехилые перепады капризной херсонской погодки и кривые руки орков и гоблинов с маркерами – сделали свое дело, но мы обещаем – как всегда – все отремонтируем, починим, покрасим, и Библиотека – Будет! Как бы сложно не было!", – отмечают активисты. Херсонцы добавляют, что уже сейчас можно начинать пополнять библиотеку.

"Пусть воруют – не возвращают, но мы точно уверены – если не приучать людей к хорошему, у них не будет шанса стать лучше! Мы верим в свой город, в себя и в людей – так что – не смотря ни на что – будем это делать!", – говорят неравнодушные херсонцы из "АРТХАОС".

По материалам: 0552.ua